بلايلي الصغير يخطف الأنظار بصورة مع ميسي ومبابي





صنع أمير نجل الجزائري يوسف بلايلي جناح أجاكسيو الحدث خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلايلي شارك في خسارة أجاكسيو خلال الساعات الماضية ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3، في الجولة رقم 13 من الدوري الفرنسي.

ورغم أن بلايلي لم يستطع المساهمة في إنقاذ فريقه من الخسارة، لكن نجله صنع الحدث بعد نهاية المباراة.

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وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأمير بلايلي وهو رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم سان جيرمان وزميله الفرنسي كيليان مبابي

وانهالت تعليقات الإشادة بنجل بلايلي الصغير وقدرته على التقاط هذه الصور مع نجمين كبيرين بحجم مبابي وميسي.

يذكر أن بلايلي انضم إلى أجاكسيو هذا الشهر في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع ناديه السابق بريست.

العين الإخبارية