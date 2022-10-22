



الهلال السعودي

هل يعود نجم الهلال السابق من جديد للدوري السعودي؟

منذ 3 ساعات

هل يعود نجم الهلال السابق من جديد للدوري السعودي؟

تردد خلال الفترة الماضية أن مهاجم نادي الهلال السابق وغلطة سراي التركي الحالي، بافتيمبي غوميز، سيعود من جديد إلى الدوري السعودي.

وحسب تقارير صحفية تركية، فإن غوميز تلقى عرضًا من نادي التعاون، بلغ بـ1.5 مليون يورو سنويًا، لضم المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، خلال الفترة المقبلة.

ونفت إدارة نادي التعاون السعودي، ما تم تداوله عن دخولها في مفاوضات مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي السابق، خلال تصريحات تليفزيونية.

مزمز