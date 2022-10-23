تفاصيل انقاذ فتاتين في حالة غرق تام وانتشال جثة فتاة بالخرطوم





تمكنت قوات الدفاع المدني فرع الإنقاذ النهري من إنقاذ فتاتين في حالة غرق تام من داخل النيل وانتشال جثة لفتاة اخري وتعود تفاصيل الحادث الي تحرك قوة من الإنقاذ النهري في إطار العمل الروتيني لحادث غرق بمنطقة ود البخيت بموجب بلاغ واثناء مرورهم شاهدوا ثلاث فتيات في حالة غرق كامل وبمهنية عالية وسرعة استجابة واحترافية تمكنت القوة من إنقاذ فتاتين وانتشال الاخري متوفيه.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) اشاد الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفي مدير قوات الدفاع المدني بقوة الإنقاذ النهري الذي هو دائما في الموعد داعيا كل قواته الي المراقبة المستمره كلٍ في إطار عمله وذلك للادوار المتعاظمه التي يقومون بها في حفظ امن وسلامة المواطنين

صحيفة الصيحة