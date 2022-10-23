السودان .. غرامة مالية في مواجهة مطربة شهيرة





غرمت محكمة الإمتداد مطربة شهيرة برزت شهرتها العام الماضى، حيث اوقعت المحكمة غرامة مالية فى مواجهة المطربة وقدرها(116) ألف جنيه وذلك لعدم إحيائها لحفل زواج رغم إستلامها العربون.

وحسب صحيفة الدار ان ذلك ادخل وكيل العريس جعفر حسن محمد احمدالشهير ب ( ابو شيبة) فى حرج، وحسب الصحيفه ايضآ انه بالتقصى عن عدم حضور المطربة لإحياء الحفل ان الشاكى علم بان المطربة قد أحيت حفل بسلطنة عمان فى ذات اليوم الذى كان يجب ان تحي حفل الزواج وانه حصل على بوسترات اعلان عن حفل المطربة المقام بسلطنة عمان، عليه وبعد تدوين البلاغ ظل وكيل والد العروس يباشر إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم أنف الذكر..

صحيفة الصيحة