الإصابة تحرم ريال مدريد من فالفيردي





يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خدمات لاعبه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي في لقاء الفريق مع مضيفه لايبزج الألماني بعد غد الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات فالفيردي ثاني لاعب يتم استبعاده من رحلة الريال إلى ألمانيا بعد النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمه.

كان فالفيردي في حالة رائعة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، الذي شهد تسجيله هدفه السابع مع الفريق الملكي، بعدما هز شباك أشبيلية خلال الفوز 3 / 1 على الفريق الأندلسي ببطولة الدوري الإسباني أمس السبت.

وتعرض فالفيردي لكدمة شديدة قبل نهاية مباراة أشبيلية، خلال كرة مشتركة مع بابو جوميز، ليضطر على إثرها للابتعاد عن الملاعب في الفترة المقبلة.

وكان من المنتظر بالفعل أن يغيب بنزيمه، الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، عن مباراة لايبزج، بعد أن غاب عن مواجهة إشبيلية بسبب معاناته من إجهاد عضلي في ساقه اليسرى، وهو ما تأكد رسميا بعدما أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق المسافرة لألمانيا.

ومن غير المتوقع أن يغيب فالفيردي أو بنزيمه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، حيث تشير تقارير إخبارية إسبانية إلى أن كليهما ربما يعود خلال لقاء الريال مع جيرونا ببطولة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ويتصدر الريال ترتيب المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزج، حيث يكفي الفريق الإسباني التعادل في ألمانيا من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، التي يحمل لقبها.

العربيه نت