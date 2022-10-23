تأجيلٌ مُرتقبٌ لجولتين في الممتاز





تُفيد مُتابعات (الصيحة)، أن قرارا سيصدر خلال الساعات القادمة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن مباراتين من مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب ما تحصّلت عليه الصحيفة، فإنّ لجنة المسابقات تتجه لإصدار قرار بتأجيل مباراة “ودنوباوي والشرطة القضارف” المقرّرة عصر يوم “25 أكتوبر” بإستاد الخرطوم، إلى جانب مباراة “المريخ وحي الوادي نيالا” المقررة مساء ذات اليوم.. وذلك لأسباب أمنية يتعذّر معها قيام أي مباريات تنافسية يوم “25 أكتوبر” المقبل وذلك في ظل دعوات مُكثّفة للجان المُقاومة السودانية لمليونية ضخمة لإسقاط يتوقّع أن تصاحبها إجراءات أمنية مشددة بما يتعذر معها قيام مباريات الدوري الممتاز المُقرّرة غداً الثلاثاء.

صحيفة الصيحة