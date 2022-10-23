بعد كسر أغلال برشلونة.. جريزمان يستعيد بريقه مع أتلتيكو مدريد





واصل الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، توهجه بقميص الروخيبلانكوس، بعد حل أزمته مع ناديه السابق برشلونة.

وقاد جريزمان أتلتيكو مدريد للفوز على ريال بيتيس في عقر داره بنتيجة 1-2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وسجل مهاجم منتخب فرنسا هدفي الفريق العاصمي في الدقيقتين 54 و71 على الترتيب، ليمنح أتلتيكو مدريد 3 نقاط ثمينة في مسيرته بالدوري الإسباني.

توهج جريزمان جاء بعد إعلان أتلتيكو مؤخرا ضمه بشكل نهائي قادما من برشلونة بعد فترة من الشد والجذب بين الناديين، كانت تشهد إبعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لتجنب شرط الشراء الإلزامي في عقد الإعارة، مقابل 40 مليون يورو.

ووصل جريزمان إلى 3 أهداف خلال 4 مباريات فقط خاضها مع أتلتيكو مدريد بعد انتهاء الأزمة وإعلان أتلتيكو ضمه يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأهدى جريزمان أتلتيكو مدريد 6 نقاط مباشرة في الليجا خلال المباريات الأربع، بتسجيله هدف الفوز على أتلتيك بلباو في الجولة 9 قبل هدفي الفوز على بيتيس.

وبشكل عام، بلغ جريزمان هدفه الخامس في الليجا هذا الموسم، ليتخطى مجموع ما سجله في المسابقة على مدار الموسم الماضي (3 أهداف فقط).

وكان جريزمان قضى الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد كجزء من الصفقة التي كانت تتضمن إعارته لمدة عامين قبل تحويلها إلى شراء إلزامي حال مشاركته لمدة 45 دقيقة على الأقل في 50% من مباريات الفريق (شرط أن يكون متاحا للعب).

واختير جريزمان كرجل مباراة ريال بيتيس، وصرح قائلا بعدها: “أشعر بأنني بحالة جيدة، وأريد أن أساعد فريقي بقدر الإمكان”.

وأضاف: “أنا الآن في واحدة من أفضل لحظاتي منذ أن كنت في النادي خلال فترتي الأولى”.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد حسم صفقة جريزمان وضمه بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

العين الإخبارية