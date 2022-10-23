للعودة لمباريات يونايتد.. هل ينكسر كريستيانو رونالدو على صخرة تين هاج؟





لا تزال أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو تسيطر على أروقة نادي مانشستر يونايتد، بعد مرور عدة أيام على قرار استبعاد اللاعب.

وكان مانشستر يونايتد قرر استبعاد رونالدو من قمة تشيلسي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بسبب رفضه المشاركة في مباراة توتنهام كبديل، وخروجه من ملعب اللقاء قبل نهايته.

تين هاج شدد على أن الدون البرتغالي، لا يزال في حساباته للموسم الحالي، رغم القرارات التأديبية التي تم اتخاذها ضده.

ومع ذلك، فإن تين هاج سيعقد اجتماعا حاسما مع رونالدو يوم الإثنين المقبل، لحسم مستقبل الدون الذي تشير صحيفة “ميرور” إلى إمكانية مغادرته للنادي في يناير/ كانون الثاني المقبل، رغم تصريحات مدرب الفريق.

وقالت “ميرور” إن تين هاج يريد أن يظهر رونالدو ندما حقيقيا على سلوكه الأخير، قبل السماح له بالتدرب مع الفريق الأول مرة أخرى، كون يخوض حاليا التدريبات بشكل منفرد مع فريق تحت 21 عاما.

مانشستر يونايتد من جانبه، سيوافق على رحيل رونالدو في يناير المقبل، حتى لو قام تين هاج بالعفو عن اللاعب والسماح له بخوض المباريات، إذا ما تنازل الأخير، وقرر الاعتذار وإبداء الندم، على ما فعله.

يذكر أن رونالدو منذ بداية الموسم الحالي، وهو لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق في معظم المباريات، واكتفى فقط بتسجيل هدفين في كل البطولات.

العين الإخبارية