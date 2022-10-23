نيمار يقتحم الانتخابات الرئاسية البرازيلية بـ”هدية المونديال”





دخل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا معترك سباق الانتخابات الرئاسية البرازيلية كداعم للمرشح جايير بولسونارو، حين أعلن النجم العالمي عن أن الشخص الذي سيهديه أول أهدافه بنهائيات كأس العالم هو بولسونارو.

وأشعل نيمار بتصريحه ردود فعل غاضبة وسط تلقيه اتهامات وجهها إليه المرشح في الطرف الآخر في الانتخابات لولا دا سيلفا، إذ نقل موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسي، الأحد، الحوار الذي جمع نيمار والرئيس الحالي المرشح للبقاء على كرسي الرئاسة لعهدة أخرى، وكشف وعد اللاعب الذي قدمه للمرشح بولسونارو عندما قال إنه سيلوح برقم 22 بعد أول هدف يحرزه في كأس العالم بمثابة هدية للمرشح المفضل له، وهو الرقم الذي يروج به بولسونارو لحزبه في المعركة الانتخابية، ونشر معه رمز يدين الذي يظهره مساندو بولسونارو وهو المرشح صاحب الرقم 22.

وأضاف نيمار، الذي أبدى حماسه بخوض كأس العالم ومرشحه رئيساً للبلاد: “كأس العالم قريبة، سيكون من الرائع إعادة انتخاب بولسونارو، وتتويج البرازيل بطلة للمونديال، سنشعر بالسعادة جميعاً”.

ودعم نيمار مرشحه منذ بداية الحملات الانتخابية، مما أدخل الشكوك في نفس المرشح والمنافس الأول لولا، إذ اتهمه الأخير بالتورط في قضايا غير قانونية واستفادته من مزايا مالية في عهد بولسونارو، وهذه الخدمة هي السر وراء الحملة الكبيرة التي يقودها نيمار بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام.

وستطارد نيمار الكثير من المتاعب في حال فاز لولا بأغلب أصوات البرازيليين، إذ صرح الأخير بأن والد نيمار عقد صفقة مع بولسونارو ضربت خزائن الدولة بخسائر كبيرة عبر إعفائه من كامل الضرائب، وهو ملف قد يفتحه من جديد ويضع نجم الباريسي في ورطة حقيقية.

العربيه نت