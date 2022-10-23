بتوقيع (الجزولي) و (علي) .. المنتخب الأولمبي السوداني يتخطى نظيره البنيني بثنائية





بتوقيع الجزولي نوح وعلي عبدالله حقق المنتخب الوطني الأولمبي إنتصاراً مستحقاً على نظيره البنيني بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء لحساب لقاء الذهاب في تصفيات أمم أفريقيا “تحت 23 عاما.

وظل التأهل للنهائيات القارية المؤهلة للأولمبياد عصيا على المنتخب السوداني، منذ مشاركته الوحيدة في أولمبياد ميونخ في 1972.

وكان المنتخب السوداني قد تخطى الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد، في 2011 على حساب غانا، وفي 2015 حين تخطى إثيوبيا، لكنه أخفق في استكمال مشواره حتى المرحلة النهائية.

واستعد المنتخب الأولمبي السوداني بشكل مكثف لهذه التصفيات، عبر معسكرين خارجيين في كل من ليبيا والجزائر، الشهر الماضي، إذ خاض 6 مباريات: 4 وديات في ليبيا واثنتين في الجزائر.

باج نيوز