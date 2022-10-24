القبض على أكبر تاجر للمخدرات بحوزته (4000) رأس بنقو





تمكنت مكافحة المخدرات فرعية شمال دارفور بحاضرتها مدينة الفاشر من ضبط أخطر تاجر ومروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بدائرة اختصاصها وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن هذه الضبطية تمت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطرق ومحاربة تجارالمخدرات والحبوب الممنوعة وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج وتوزيع المخدرات بالمنطقة حيث توفرت معلومة لفرعية الفاشر بأن هنالك شخص ينشط في ترويج وتوزيع والاتجار بالمخدرات على إثر ذلك تم تشكيل تيم من الفرعية لهذا الأمر والذي باشر مهامه فوراً في جمع المعلومات والرصد والمتابعة المستمرة وتضييق على الشخص الهدف الذي تم نصب كمين محكم له أسفر عن وقوعه في قبضة الفرعية في الطريق العام وهو يقود مركبته وفي لحظة تفتيشه عثر التيم على عدد ثلاثة جوالات بداخلها قناديل من الحشيش (البنقو) جاهزة للتسويق تقدر بأكثر من (4000) رأس من الحشيش (البنقو) وعلى ضوء هذا تم حجز المضبوطات مع العربة معروضات في البلاغ تحت المادة (15_أ) الاتجار في المخدرات توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة اليوم التالي