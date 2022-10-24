قوات جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب (30) ألف دولار أسود





نجحت قوات الجمارك بمطار الخرطوم الدولي فى ضبط (30) ألف دولار أمريكي تم طلائه بمادة سوداء لغرض التمويه قادم من دولة مجاورة.

أشاد مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية اللواء شرطة أحمد إسماعيل سبت ، بالدور التنسيقى الذى ظلت تضطلع به إدارة جمارك مطار الخرطوم فى كشفهم مثل هذه الحالات من التهريب، مما يؤهلهم لأداء الدور الرقابي والمنعي والإيرادي على أكمل وجه, حفاظا على الإقتصاد الوطني.

ومن جانبه أثنى اللواء شرطة محمد البدر مصطفى السناري مدير دائرة جمارك الخرطوم بمجهودات قواته بمطار الخرطوم الدولي والعمل على ضبط الحالات التهريبية من خلال العديد من الضبطيات المتلاحقة في الفترة المنصرمة.

وفي كلمته أعلن مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة (حقوقي) هاشم محمد أحمد الخليفة ، أن قواته بمخزن أمتعة الركاب قاموا بإفشال عملية تهريب نوعية تم التخطيط لها مسبقاً بعناية إلا أن فطنة ويقظة قوات الجمارك حالت دون ذلك، حيث تم ضبط عدد (30) ألف دولار أمريكي مطلية بمادة سوداء لغرض التمويه كانت قادمة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين من دولة مجاورة.

ووصف سعادته الضبطية بالناجحة، واعتبرها استمراراً لجهود قواته في مكافحة جميع أنواع التهريب بالمطار، موضحاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

سونا