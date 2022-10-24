السلطات السودانية تضبط (30) ألف دولار أسود





نجحت قوات الجمارك بمطار الخرطوم فى ضبط (30) ألف دولار أمريكي تم طلائه بمادة سوداء لغرض التمويه قادم من دولة مجاورة.

وأشاد مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية اللواء شرطة أحمد إسماعيل سبت ، بالدور التنسيقى الذى ظلت تضطلع به إدارة جمارك مطار الخرطوم فى كشفهم مثل هذه الحالات من التهريب، مما يؤهلهم لأداء الدور الرقابي والمنعي والإيرادي على أكمل وجه, حفاظا على الإقتصاد الوطني.

ومن جانبه أثنى اللواء شرطة محمد البدر مصطفى السناري مدير دائرة جمارك الخرطوم بمجهودات قواته بمطار الخرطوم الدولي والعمل على ضبط الحالات التهريبية من خلال العديد من الضبطيات المتلاحقة في الفترة المنصرمة.

من جهته أعلن مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة (حقوقي) هاشم محمد أحمد الخليفة ، أن قواته بمخزن أمتعة الركاب قامت بإفشال عملية تهريب نوعية تم التخطيط لها مسبقاً بعناية إلا أن فطنة ويقظة قوات الجمارك حالت دون ذلك، حيث تم ضبط عدد (30) ألف دولار أمريكي مطلية بمادة سوداء لغرض التمويه كانت قادمة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين من دولة مجاورة.

ووصف الضبطية بالناجحة، واعتبرها استمراراً لجهود قواته في مكافحة جميع أنواع التهريب بالمطار، موضحاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة الصيحة