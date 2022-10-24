إنهيار بئر على عامل بناء بمدرسة عاشوراء بالسامراب





إنهارت بئر بمدرسة عاشوراء للبنات بالسامراب على عامل بناء يتبع لشركة أعمال ناصر التجارية التي لها تعاقدات بحفر وتشييد حمامات بعدد من مدارس المحلية بوحدة أم ضريوة وأعرب المدير التنفيذي لمحلية بحري عابدين سلمان مجذوب عن بالغ أسفه لهذا الحادث مسلماً بأن ذلك قضاء الله وقدره.

وأوضح ان فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ظلت تعمل لمدة 36 ساعة لمحاولة إخراج جثمان الفقيد إلى أن هشاشة التربة وإنهيارها المستمرحال دون ذلك حيث توصلت فرق الإنقاذ إلى إستحالة إخراجه مما دعاهم للجلوس مع ذوي المتوفي والتشاور حول دفنه بالبئر وأشاد المدير التنفيذي بتفهم لذلك ووافقوا على الدفن بالموقع وقالوا إن ما حدث هو قضاء الله وقدره ولا يمكن لأحد رد القضاء حيث باشروا في إكمال الإجراءات القانونية ومن ثم تم دفن الفقيد بالبئر. وثمن المدير التنفيذي الجهود المتواصلة لفرق الإنقاذ بالدفاع المدني شاكراً مجتمع المنطقة ومعلمي مدرسة عاشورا لوقوفهم ومواساتهم في هذا الفقد الجلل سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

سونا