هل يلعب كريستيانو رونالدو مجددا مع مانشستر يونايتد؟.. 3 مؤشرات صادمة





يلعب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد مرة أخرى؟، هو سؤال طرحته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عقب الأزمة الكبيرة التي عاشها الدون.

ويعيش رونالدو أزمة كبيرة هي الأضخم بمسيرته، بعدما قرر مانشستر يونايتد استبعاده من قمة تشيلسي يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بسبب رفضه المشاركة في مباراة توتنهام كبديل، وخروجه من ملعب اللقاء قبل نهايته.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يغادر فيها الدون ملعب مباراة فريقه هذا الموسم، حيث قام بهذا الأمر خلال مواجهة رايو فاليكانو الودية، عقب استبداله بين شوطي المباراة.

ونتيجة لذلك صدرت العقوبات ضد رونالدو، ليكون السؤال حول ما إذا كان الدون سيظهر مجددا رفقة الفريق، أم أن مباراة نيوكاسل في الأسبوع الماضي كانت الأخيرة له مع الشياطين الحمر، قبل الرحيل في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ضرورة الرحيل

عندما عاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 في حقبة ثانية بعد فترة أولى استثنائية بين 2003 و2009، كانت عودته مصحوبة بضجة كبيرة لدرجة أن قميصه رقم 7 أصبح هو القميص الأكثر مبيعًا على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن بعد أكثر من عام بقليل ، انهارت عودة رونالدو المظفرة لليونايتد، خاصة عقب انهيار علاقته مع الهولندي إيريك تين هاج مدرب الفريق، نتيجة عدم خوض الدون لفترة الإعداد وقيام تين هاج بوضع اللاعب معظم الوقت على دكة البدلاء.

يقول جاري نيفيل مدافع يونايتد التاريخي عن وضعية “الدون” لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “يجب أن ينتهي هذا الوضع برحيل رونالدو بأقصى سرعة”.

وأضاف: “كريستيانو رونالدو سيتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر للعب كل أسبوع لأنه لا يمكنه قبول أن يكون على مقاعد البدلاء”.

وأردف: “حتى لو وصل رونالدو إلى فترة الهدوء مع النادي للوصول إلى كأس العالم وهو في أفضل حالة نفسيا وبدنيا، فإنه لن يقبل بما حدث وسيرحل لا محالة في يناير/ كانون الثاني”.

وأكمل: “هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها كريستيانو رونالدو ملعب أولد ترافورد ويستقل سيارته قبل أن يعود فريقه إلى غرفة الملابس، هذا غير مقبول، وعامة مانشستر يونايتد أفضل حالًا بدون رونالدو، وإيريك تن هاج يعرف ذلك”.

ثقة كريستيانو رونالدو بنفسه

من جانبه، ذكر موقع “ذا أتلتيك” في نسخته البريطانية أن مؤشرات رحيل الدون وإمكانية عدم رؤيته بقميص مان يونايتد مجددا تعد كبيرة.

الدون سيعقد جلسة حاسمة بشأن مستقبله مع تين هاج، والذي يصر على أن يبدي رونالدو الندم والأسف لما صدر منه، وذلك حتى يعفو عنه ويعيده لتدريبات الفريق الأول.

تين هاج سيكون صريحا مع رونالدو في الجلسة التي يتوقع عقدها خلال ساعات، حيث سيبلغه وجوب تقبل تقليص دوره مع الفريق، وأن وجوده أساسيا لن يكون سهلا.

هذه الوضعية لا يتوقع أن يقبلها رونالدو، وبالتالي فإن رفضه لها سيجعل تين هاج يطلب من الإدارة السماح للدون بالعثور على نادٍ جديد في يناير المقبل، ولكن ستكون هناك إشكالية تتعلق بتسوية راتب اللاعب المتبقي في عقده حتى صيف 2023، وذلك إن طلب الرحيل مجانا في الشتاء.

حلم دوري أبطال أوروبا

المؤشر الثالث الذي يعد مرتبطا بالثاني، هو حلم رونالدو في العودة للعب في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، والتي غاب عنها هذا الموسم، بسبب مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وحال علمت أندية كبيرة تنشط في دوري أبطال أوروبا بأن رونالدو سيكون متاحا وبالمجان في يناير، حال تمسكه بالرحيل عن يونايتد، فإن هذه الفرق ستحاول ضم صاحب الـ37 عاما.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن تشيلسي يستعد لإعادة محاولات ضم الدون، والتي حدثت في الصيف الماضي، لكنها اصطدمت برفض مدربه السابق الألماني توماس توخيل، رغم رغبة مالك النادي، الأمريكي تود بويلي في استقدام اللاعب.

نابولي قد يكون أيضا من بين الأندية التي قد تفكر في ضم رونالدو، خاصة مع مستويات الفريق الكبيرة هذا الموسم، سواء على مستوى الدوري الإيطالي الذي يتصدره أو دوري أبطال أوروبا.

العين الإخبارية