رسميا.. الفيفا يحكم للاعب حمدالله ضد النصر





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرارا رسميا لصالح لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، في قضيته ضد ناديه السابق «النصر»، وإلزام النادي بدفع نحو 4 ملايين يورو للاعب.

وبعد صدور القرار، قال لـ«عكاظ» مصدر قانوني على صلة بالقضية في «الفيفا»، إن نادي النصر سيطلب أسباب القرار خلال 10 أيام، وبعدها سيكون لدى النادي 21 يوما للاستئناف، ورجح المصدر عدم انتهاء القضية إلا في محكمة «كاس»، تأكيدا لما نشرته «عكاظ» سابقا.

وكانت مصادر قانونية في «فيفا» قد أكدت لـ«عكاظ» في وقت سابق أن قرار مركز التحكيم السعودي لن يؤثر على قرارات الفيفا في قضية اللاعب حمدالله ونادي النصر، كاشفة أن اللاعب المغربي يطالب نادي النصر بنحو 4 ملايين يورو عبارة عن مستحقات وتعويضات، وأن القضية ستستغرق نحو عام في حال تقدم نادي النصر للاستئناف في محكمة «كاس»، نظرا لكثرة القضايا الرياضية الدولية

العربيه نت