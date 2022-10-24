تشيلسي يلجأ إلى حل حذر لضم رونالدو





كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الاثنين، عن خطة تشيلسي للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد. واستبعد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، “الدون” من قائمة الفريق في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمره بالتدرب مع فريق الشباب.

وذلك كعقوبة لكريستيانو على رفضه اللعب بديلا ضد توتنهام، ومغادرته الملعب قبل انتهاء المباراة، التي حسمها مانشستر يونايتد لصالحه (2-0). وزعمت العديد من التقارير أن تشيلسي ينوي ضم رونالدو في الميركاتو الشتوي، بعد توتر علاقة صاروخ ماديرا مع إريك تين هاج.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي يخطط لتقديم عرض حذر للتعاقد مع رونالدو لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي سيضع بندا في العقد يسمح له بتمديد العقد لموسم آخر. وقالت “ذا صن” إن هذا الحل قد يكون مثاليًا لكريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد أيضًا. وأضافت: “رونالدو مستعد لتخفيض راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد لتسهيل انتقاله إلى نادٍ جديد

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