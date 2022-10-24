كريم بنزيما جديد.. كيف يستنسخ “أبو إبراهيم” نفسه؟





كشف كريم بنزيما، نجم هجوم ريال مدريد، عن الطريقة التي يحاول بها صناعة نسخة جديدة من نفسها، بطلها نجله “إبراهيم”.

الأضواء باتت مسلطة على كريم بنزيما وحياته الشخصية في الأيام الماضية، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2022 الإثنين الماضي.

وقال بنزيما في مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانية: “ابني إبراهيم (4 سنوات) يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية، لكن عندما أتدرب معه، لا أكون لطيفا دائما”.

بذكريات محمد صلاح.. كريم بنزيما بأغرب إطلالات في الموضة (صور)

وأضاف: “إذا لم يستمع إليّ عندما أعطيه تمريرة، فأنا أتصرف معه وكأننا نلعب كرة قدم حقيقية، وعندما يُخطئ لا اتأثر بكلمات مثل (سأبكي يا أبي) أو (أنا حزين) هذا النوع من الأشياء”.

وتابع: “أجد الأمر مضحكا لأن والدي كان يقوم بنفس الأمر معي، هذه هي الطريقة التي أتعامل بها مع ابني، على الرغم من أنني في نهاية التدريب أعانقه”.

وواصل: “أود أن أقول إن أبطالي هم أبي وأمي، لأنهم قضوا وقتا سيئا حقا، لم يكن لدي لاعب كرة كمثال يُحتذى به، في المكان الذي أتيت منه كان عليّ التفوق في شيء ما”.

وأتم: “في سن 15 أو 16 عاما بدأت أتعلم من رونالدو وزين الدين زيدان وآخرين، لكنني لم أقل (أريد أن أكون مثله)”.

جدير بالذكر أن بنزيما (34 عاما) شارك في 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

العين الإخبارية