مستقبل كريستيانو رونالدو.. حقيقة مفاوضات نابولي لإنقاذ “الدون”





يحوم الغموض حول مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا سيما بعد أزمته الأخيرة مع إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحول صاحب الـ37 عاما إلى لاعب بديل لأول مرة في مسيرته منذ تولي الهولندي تدريب الشياطين الحمر الصيف الماضي.

واندلعت أزمة بين رونالدو ومدربه عقب مباراة توتنهام الأسبوع الماضي، والتي شهدت رفض “الدون” المشاركة في الدقائق الأخيرة، فضلا عن مغادرته أرض الملعب قبل النهاية.

وأدى ذلك إلى استبعاد رونالدو من قائمة اليونايتد أمام تشيلسي، فضلا عن تدربه مع فريق تحت 21 سنة قبل عودته للتدرب مع زملائه يوم الثلاثاء بعدما قدم اعتذاره للمدرب الهولندي.

وتشير تقارير عديدة إلى احتمالية رحيل رونالدو عن ملعب أولد ترافورد في يناير/ كانون الثاني القادم، حال تلقيه عرضا مناسبا لطموحاته.

مفاوضات نابولي لضم كريستيانو رونالدو

نادي نابولي الإيطالي كان من بين الأندية التي سعت بالفعل للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، قبل أن يغلق باب الانتقالات دون إبرام الصفقة.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نابولي لم يدخل في محادثات جديدة مع رونالدو ووكيله البرتغالي خورخي مينديز بعد فشل المفاوضات الأولى في الصيف.

وأشار إلى أنه من المبكر للغاية وجود مثل هذه المحادثات، لا سيما في ظل تبقي أكثر من شهرين على فتح باب الانتقالات الشتوية.

كما أوضح أن نابولي تفاوض بالفعل مع المان يونايتد لضم الهداف التاريخي لكرة القدم في أغسطس الماضي، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وقال “نابولي عرض استعارة رونالدو مع تحمل المان يونايتد جزء من راتبه، إضافة إلى انتقال فيكتور أوسيمين إلى النادي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو”.

وقوبل هذا العرض بالرفض من جانب الشياطين الحمر، مما عرقل مفاوضات نقل رونالدو إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

العين الإخبارية