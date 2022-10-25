الخرطوم.. ضبط 30 ألف دولار سوداء





وفق التعميم الصحفي لمكتب الشرطة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط 30 ألف دولار أمريكي، قادمة من دولة مجاورة.

وقالت شرطة الخرطوم، بحسب المكتب الصحفي، الأثنين، إنّه تمّ طلاء المبلغ الدولاري بمادة سوداء، بهدف التمويه.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد هاشم محمد أحمد الخليفة، إنّ قواته بمخزن أمتعة الركاب قد قاموا بإفشال عملية تهريب نوعية تم التخطيط لها مسبقاً بعناية إلّا أنّ فطنة ويقظة قوات الجمارك حالت دون ذلك.

وأضاف” تمّ ضبط عدد (30) ألف دولار أمريكي مطلية بمادة سوداء لغرض التمويه كانت قادمة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين من دولة مجاورة”.

باج نيوز