نجاة سودانيون من موت محقق بعد انقلاب (مروحية)





نجا طاقم طائرة (رش) من موت محقق صباح اليوم اثر انقلاب الطائرة عقب هبوطها بمهبط مدينة العباسية تقلي بجنوب كردفان، وأدى الحادث إلى إصابة (4) من طاقم الطائرة بجروح طفيفة.

وقال مدير وقاية النباتات بجنوب كردفان عبد الرحمن بخيت مكين في تصريح “للصيحة” “وقع الحادث صباح اليوم للطائرة القادمة من منطقة السراجية بمحلية ابو جبيهة إلى العباسية تقلي والتي تعمل في رش طيور (الزرزور)، لتقل التيم الفني والهندسي الذي وصل إلى العباسية تقلي أمس من الخرطوم لمعالجة العطل في السيستم الخاص بنفس الطائرة”.

وأكد مكين أن الطائرة لم تسقط وإنما وقع لها حادث إنقلاب عقب هبوطها في المهبط ، وأثناء سيرها في المهبط مما أدى لانقلابها ، وعزا مكين ذلك إلى (الفرملة الزائدة) من الكابتن حسب إفادته ، مطمئنا على سلامة الطاقم الذي تم تحويله إلى مستشفى أم روابة لمزيد من الفحوصات .

وتحصلت “الصيحة” على أسماء ركاب الطائرة وهم الكابتن معاوية ، والكابتن أبوبكر ، والمهندس أيمن ، بجانب مفتش وقاية النباتات ابو جبيهة محمود آدم توتو.

الخرطوم _ عبد الوهاب أزرق

صحيفة الصيحة