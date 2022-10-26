بسبب “الفراخ المقلية”.. محمد صلاح يضع شخصا تحت طائلة القانون





القانونية، بسبب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة في إنجلترا، بسبب المستويات المميزة التي حققها في الدوري الإنجليزي خلال السنوات القليلة الماضية.

ويتواجد محمد صلاح كمحترف في ملاعب إنجلترا منذ انتقاله لليفربول في ٢٠١٧، حيث نجح ٣ مرات خلال تلك الفترة أن يتوج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد الفريق للتتويج بـ7 بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

موقع “إمباير أوف ذا كوب” البريطاني، المتخصص في متابعة أخبار نادي ليفربول، كشف عن واقعة طريفة، حيث أكد أن هناك مطعم في يوركشاير البريطانية يحمل اسم النجم المصري “Mo Salah Fried Chicken” أو “محمد صلاح للفراخ المقلية”.

المطعم تم افتتاحه في ليدز عام ٢٠١٩، ولكن لا توجد أي علاقة رسمية بينه وبين مهاجم منتخب مصر بحسب التقرير البريطاني.

وبحسب التقرير فإن إطلاق اسم صلاح على المطعم لا يتجاوز كونه محاولة من المطعم لاستغلال شعبية الفرعون المصري.

وعلى الرغم من ذلك، حذر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صاحب المطعم من التعرض للمساءلة القانونية، في ظل عدم وجود علاقة بينه وبين النجم المصري.

يذكر أن محمد صلاح سجل ٩ أهداف في كافة البطولات هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب هدافي فريقه.

العين الإخبارية