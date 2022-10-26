رغم رحيله.. أزمات كريستيانو رونالدو تواصل مطاردة يوفنتوس





واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إثارة الأزمات في صفوف يوفنتوس الإيطالي، رغم رحيله عن الفريق في العام الماضي.

وكان كريستيانو رونالدو قد غادر يوفنتوس في صيف 2021، لينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وكشفت تقارير صحفية عن اشتباه يوفنتوس بالتورط في القيام بعدة عمليات غامضة فيما يتعلق بالإدارة المالية، وعلى رأسها المبلغ الذي دفعه النادي الإيطالي لكريستيانو رونالدو بعد مغادرته.

ووفقا لما نشرته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن جزءا من التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في تورينو كشف عن أن يوفنتوس كان عليه دفع 19.9 مليون يورو لرونالدو حال رحيله، وبحسب الادعاء، لم يتم إدخال هذا المبلغ في الميزانية العمومية.

ويجري مكتب المدعي العام تحقيقات لعدة أشهر حول وجود مخالفات في العقود ومكافآت لوكلاء الأعمال لم يتم تسجيلها في حسابات نادي يوفنتوس، ليصبح النادي متهما بتزوير ميزانياته العمومية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه يوفنتوس بفترة سيئة على كافة الأصعدة، إذ تفاقمت البداية السيئة للبيانكونيري هذا الموسم 2022-2023، بعد الإقصاء المبكر في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بنفيكا البرتغالي.

وباتت تلك المرة هي الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا التي يودع فيها يوفنتوس البطولة القارية من الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

كما يقبع يوفنتوس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما خسر اللقب في آخر نسختين لصالح قطبي ميلان.

العين الإخبارية