قادم من ريال مدريد.. “كلب حراسة” يحمي مانشستر يونايتد في البريميرليج





ربما يصيبك الأمر بالدهشة إذا علمت أن هناك “كلب حراسة” في صفوف مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد عن لقبه المفضل لمواطنه كاسيميرو زميله في الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يعتبره “كلب حراسة” الفريق في منتصف الملعب.

وانضم أنتوني إلى زميله كاسيميرو في مقابلة مزدوجة مع المركز الإعلامي للنادي، وتمت مناقشة شخصية لاعب وسط ريال مدريد السابق ومدى تأثيره على مانشستر يونايتد منذ الانضمام إلى صفوفه قبل الموسم الحالي.

وانتقل كاسيميرو الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 70 مليون يورو، قبل أن يسجل صاحب الـ30 عاما هدفه الأول مع الشياطين الحمر في شباك تشيلسي بالمباراة الماضية.

وتطرق كاسيميرو للحديث عن دوره مع الفريق، مؤكدا أن همه الأساسي هو الدفاع بقوله: “أعتقد أن الأهداف يجب أن تأتي بشكل طبيعي، الكل يعرف عملي، دوري دفاعي، لمساعدة زملائي في الفريق والخروج بالكرة من الخلف بجودة عالية”.

وأضاف: “أنا أدافع، أولاً وقبل كل شيء، وأوفر التوازن للفريق، أساعد زملائي في العمل الدفاعي وإخراج الكرة بجودة، هذه هي وظيفتي، بالطبع تسجيل هدف هنا أو هناك جيد، ولكن القيام بعملي والدفاع الجيد يأتيان أولاً”.

وعن احتفاله الجنوني بعد هدفه القاتل في مرمى تشيلسي، أوضح كاسيميرو: “كما تعلم، أنا أكثر جدية قليلاً”، ليتدخل أنتوني قائلا: “كاسيميرو من الشخصيات الأكثر جدية”، ليكرر لاعب خط الوسط الدفاعي: “نعم، أنا أكثر جدية”.

ثم شرح أنتوني كيف ينظر إلى دور زميله الدولي على أرض الملعب، حيث قال مازحا: “أقول دائما إنه كلب الحراسة لدينا في المنتصف، إنه رجل لا معنى له، من النوع الأكثر جدية، أعتقد أنه سيترك احتفالات الأهداف لنا نحن اللاعبين المهاجمين”.

يذكر أن هدف كاسيميرو القاتل في مرمى تشيلسي خطف به نقطة ثمينة من معلب “ستامفورد بريدج” في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت 1-1.

العين الإخبارية