رسميا.. برشلونة يودع دوري الأبطال قبل انطلاق لقائه مع بايرن





ودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا من “الباب الصغير”، وقبل أن تسنح له فرصة تحدي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد انتصار إنتر ميلانو في لقائه المبكر.

وانتصر إنتر ميلانو بنتيجة 4-0 على ضيفه التشيكي المتواضع فكتوريا بلزن، في المباراة المبكرة من ليلة الأربعاء، ليضمن وصوله للأدوار الإقصائية، ويوسع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 6 نقاط.

وبانتصار الإنتر، لن يستطيع برشلونة التأهل، حتى لو انتصر على بايرن ميونيخ وبلزن في اللقائين المتبقيين، لأنه في أحسن الأحوال، سيصل إلى 10 نقاط، متساويا مع الإنتر، لكن المواجهات المباشرة تصب لمصلحة النادي الإيطالي.

وبخسارة بلزن التشيكي، ضمن برشلونة مقعدا في بطولة اليوروبا ليغ، التي يتأهل لها أصحاب المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويخوض لاحقا برشلونة لقاء “بلا طعم” أمام بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب كامب نو، وسيحاول حفظ ماء الوجه، بالرغم من الخروج الحزين.

سكاي نيوز