الهلال يعلن الطوارئ للوادي نيالا في الممتاز





يستأنف فريق بالهلال في السابعة من مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء تحضيراته، استعداداً لمواجهة “حي الوادي نيالا” المقررة الأحد المقبل في الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ.

وكان الجهاز الفني للهلال بقيادة الكونغولي فلوران ابيينجي، منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من عطبرة بنقاط مباراتي الأمل والفلاح.. وينتظر أن يشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بعد اكتمال الراحة الممنوحة للخماسي موفق صديق والطيب عبد الرازق وصلاح عادل وسينغوني ومحمد عبد الرحمن، إلى جانب اكتمال تأهيل المدافع ارنق.

وينتظر أن يعمل الطاقم الفني على علاج الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في مباراة الفلاح الأخيرة، سيما على المستوى الدفاعي.

صحيفة الصيحة