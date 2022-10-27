ضبط أخطر شبكة لسرقة العربات بالخرطوم





أعلنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم، القاءها القبض على أخطر شبكة تنشط في سرقة السيارات وضبط (8) سيارات بحوزتهم ابلغ أصحابها بسرقتها.

وقال (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) ، إن قوة من مباحث ولاية الخرطوم تمكنت من القبض على أخطر شبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات بولاية الخرطوم، وذلك إثر الجهود التي تقوم بها إدارة المباحث الجنائية وفرع سرقة السيارات في منع الجريمة وتنفيذ الخطط العملية لمكافحة جرائم سرقة السيارات، وأوضحت الشرطة بأنها قامت بتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية للقيام بالأطواف الليلية بالمحليات تحت إشراف رئيس فرعية سرقة السيارات ومتابعة مدير إدارة المباحث الجنائية، ونبّهت الشرطة الى أنها توافرت لها معلومات بفرعية مكافحة سرقة العربات تفيد بأنه تم القبض على اخطر معتادي سرقة العربات وذلك بعد الإفراج عنه عقب انتهاء فترة حكم قضائي صادر ضده في وقت سابق، ونوهت الشرطة الى أنها وعقب ذلك سارعت في البحث ورصد المعلومات التي أكدت أنّ المتهم يخفي نفسه داخل الخرطوم بإحدى الورش الخاصة بصيانة السيارات، وبيّنت الشرطة بأنّها وبموجب ذلك تمكّنت من نصب كمين مُحكم لمدة يومين أسفر عن القبض على المتهم وبحوزته عربه هيونداي موديل 2006م وبمُراجعة السجلات اتضح أنها من ضمن العربات المسروقة، ودوّن صاحبها إجراءات بلاغ بسرقتها، وأوضحت الشرطة بأنها وفور القبض على المتهم أخضعته للتحري الميداني الذي أقر من خلاله بسرقة (6) عربات مدون بشأنها بلاغات بأقسام شرطة الولاية المختلفة، وأشارت الشرطة الى انها وخلال إجراءات القبض على المتهم اتضح لها وجود عربة ماركة تويوتا (بوكس دبل كاب) بدون لوحات تقف داخل ورشة بالمنطقة الصناعية الجديدة، ومن خلال عمليات المتابعة تم تحديد مكان الورشة وتمكّن الفريق من ضبط العربة البوكس موديل 2010م، وبمراجعة السجلات اتضح بأنها مسروقة ومُدوّن بشأنها بلاغ بقسم شرطة الكلاكلة، وكشفت الشرطة عن القبض على المتهم وهو أجنبي من إحدى دول الجوار.

في ذات السياق، كشفت الشرطة عن ضبطها أخطر مُعتادي جرائم سرقة السيارات بمنطقة بحري وذلك عقب سرقته لعربة بوكس موديل 2006م من أحد المواطنين بمنطقة شمبات، واشارت الشرطة الى انها وفور تلقي البلاغ، تمكن الفريق وبمجهود مقدر من ضبط العربة المسروقة والقبض على المتهم في فترة وجيزة، ونبهت الشرطة الى انها وفور ضبط المركبات اتصلت بأصحابها الذين حضروا الى قسم الشرطة وتعرفوا على سياراتهم.

من جانبه، أكد مدير إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم الاستمرار في تنفيذ الخُطط التفصيلية لمنع وكشف الجريمة عبر فرعيات مباحث الولاية المختلفة، مطالباً أصحاب المركبات بضرورة تأمين مركباتهم وعدم وضع الأموال أو المقتنيات الثمينة بداخلها أو تركها في موضع التشغيل لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة