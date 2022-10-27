إرجاء محاكمة أستاذ أجنبي بتهمة قتل لص بالخرطوم





أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة مناقشة المتحري في محاكمة أجنبي من رعايا إحدى دول الجوار يواجه تهمة بمخالفة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد لشاب نهب هاتفه بالخرطوم.

وتعود تفاصيل القضية حسب التحري بتاريخ الحادثة أبلغ الشاكي قسم الخرطوم شمال يفيد عن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة سكين مما أدى لوفاته لتلقي السلطات القبض على المتهم وأخذ أقوال المبلغ واستجواب الشاهد والاتصال بمسرح الحادث للرسم الكروكي لموقع الجريمة، والمعامل الجنائية لرفع البصمات وإحالة الجثمان إلى المشرحة وأحالت السلطات المتهم إلى نيابة الخرطوم شمال، وأمرت بتشريح الجثمان لتحرر النيابة تهمة بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة المتهم المتعلقة بالقتل العمد وتقديم البلاغ للمحكمة للفصل فيه.

صحيفة اليوم التالي