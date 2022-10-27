ما العمر الأقصى للإقلاع عن التدخين لتجنب مخاطر الموت؟





نشرت دراسة في مجلة “JAMA Network Open” الطبية، أشارت نتائجها إلى أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35 عاما، يتمتعون بمعدلات وفيات مماثلة بعد فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

ووجد البحث أن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة، أظهروا تحسنا لافتا، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عاما.

على سبيل المثال، أظهر الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما معدل وفيات أعلى بنسبة 21%، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا. وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47% مقارنة بغير المدخنين.

يذكر أن هذه ثالث دراسة كبيرة تشير إلى أن سن 35 قد يكون هو العمر الأمثل للإقلاع عن التدخين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدؤوا التدخين في سن مبكرة، وفق “مونت كارلو”.

وأعاد الباحثون التأكيد أنه كلما تم الإقلاع عن التدخين مبكرا، كان ذلك أفضل، لكنهم أوضحوا أن دراسة الجديدة بإمكانها أن تضفي صورة أكثر دقة حول تأثيرات التدخين على معدلات الوفيات مقارنة مع التقدم في العمر.

يذكر أن هذا البحث شمل تحليل بيانات لأكثر من 550 ألف مشارك بلغت أعمارهم بين 25 و84 عاما، واستمر بين يناير 1997 وديسمبر 2018.

صحيفة البيان