يورك: رونالدو كشف لي أسرارا تساوي ملايين عند اليونايتد





كشف أسطورة مانشستر يونايتد دوايت يورك، أنه أجرى محادثة سرية مع كريستيانو رونالدو، يفضل النادي عدم تسريبها.

وتحدث يورك مع رونالدو قبل 6 أشهر، بعد أسوأ موسم لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أدى لاحقا لمطالبة الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بالرحيل عن أولد ترافورد.

ويزعم المهاجم الأسطوري أن رونالدو، أخبره بأمور “ربما تجبر يونايتد على دفع 5 ملايين إسترليني”، مقابل عدم الكشف عنها.

وقال يورك في تصريحات نقلتها لصحيفة “ذا صن”: “في المحادثة التي أجريتها معه، حصلت على الكثير من المعلومات، لدرجة أنني إذا كنت سأكشف عن بعض الأشياء التي أخبرني بها، أعتقد أن يونايتد ربما يدفع لي 5 ملايين جنيه إسترليني لألتزم الصمت”.

وبقي رونالدو في نهاية المطاف مع “الشياطين الحمر”، لكنه واجه موسما مضطربا تحت قيادة المدرب الجديد إريك تن هاج.

ووصل الأمر إلى ذروته الأسبوع الماضي، عندما رفض البرتغالي الدولي اللعب كبديل أمام توتنهام وغادر إلى نفق اللاعبين، قبل انتهاء اللقاء.

ونتيجة لذلك، قام تن هاج بإبعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عن المواجهة اللاحقة في تشيلسي، وأمره بالتدرب وحيدا في كارينجتون.

موقع كووورة