بــ5 ملايين إسترليني.. هل تُفضح أسرار مانشستر يونايتد بسبب رونالدو؟





فضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعض الأسرار داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال محادثة سرية مع أحد أساطير النادي قبل 6 أشهر.

ويمر رونالدو بموسم هو الأصعب على مدار مسيرته الاحترافية، وذلك بعدما خرج من حسابات مدربه الهولندي إيريك تين هاج الذي أقحمه على مقاعد البدلاء في 6 من أصل 8 مباريات خاضها النجم البرتغالي مع “الشياطين الحمر” في البريميرليج.

وانفجر رونالدو مؤخرا بعدما رفض المشاركة كبديل في مباراة توتنهام بالجولة الـ12 وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، ليتم استبعاده من مواجهة تشيلسي التالية وتحويله إلى تدريبات فريق الشباب، بالإضافة إلى تغريمه مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتم إنهاء الأزمة لاحقا.

ورغم انتهاء الأزمة، إلا أن هناك توقعات لرحيل النجم البرتغالي عن “الشياطين الحمر” في الميركاتو الشتوي، وسط تقارير صحفية تشير إلى وجود اهتمام من جانب تشيلسي الإنجليزي وجالطا سراي التركي ونابولي الإيطالي، لكن اللاعب سيحسم وجهته بعد كأس العالم 2022.

ووسط هذه الأحداث، خرج دوايت يورك، أسطورة مانشستر يونايتد، بتصريحات “نارية” عبر صحيفة “صن” الإنجليزية، أكد خلالها أن رونالدو فضح له بعض الأسرار داخل النادي قبل 6 أشهر فقط.

وقال يورك: “تحدثت مع رونالدو كثيرا، وكشف لي بعض الأمور الخفية، لدرجة أنني كنت سأتحدث عنها، لكنني تحليت بالهدوء”.

وأضاف: “أعتقد أن المعلومات التي أعرفها، ربما تجعل يونايتد يدفع لي 5 ملايين جنيه إسترليني، لالتزام الصمت”.

دوايت يورك

وكان رونالدو قد انضم لقائمة مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف المولدوفي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن رونالدو شارك في 12 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

العين الإخبارية