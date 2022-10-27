بسبب محمد صلاح.. “عقوبة ناعمة” تضرب كلوب في الدوري الإنجليزي





واقعة طرد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من مباراة مانشستر سيتي.

كلوب تعرض للطرد في الدقيقة 86 من فوز ليفربول (1-0) على مانشستر سيتي في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بسبب مشادة مع الحكم المساعد.

وجاء ذلك بعد احتجاج المدرب الألماني على عدم احتساب مخالفة ضد مانشستر سيتي، بعد عرقلة المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الخميس) عن تغريم كلوب 30 ألف جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: “تم تغريم يورجن كلوب لخرقه لوائح الاتحاد في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف البيان: “أقر المدرب بأن تصرفه في كان غير لائق، لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع”.

يورجن كلوب مدرب ليفربول

واعتذر كلوب عن تصرفه عقب المباراة وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف.

وتبدو الغرامة بمثابة “عقوبة ناعمة”، حيث أن كلوب خرج مستفيدا بعدم إيقافه ومنعه من قيادة فريقه من على مقاعد البدلاء، وهي العقوبة التي يتم توقيعها أحيانا في حالات مماثلة.

العين الإخبارية