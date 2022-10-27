المريخ يفسخ عقد التونسي مروان السعيدي





أعلن المريخ السوداني، رسميا أنه أنهى عقد ظهيره الأيمن، التونسي مروان السعودي، في خطوة أولى للتخلص من تركة مجموعة من اللاعبين الأجانب كان النادي قد تعاقد معهم قبل عدة أشهر، ولكن أغلبهم لم يثبت كفاءته الفنية.

وكان المريخ قد تعاقد مع مروان السعيدي كخيار أخير من خيارات المدير الفني التونسي، غازي الغرايري، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الماضي بعقد مدته سنتين بمقابل مالي بلغ 300 ألف دولار.

وقام المريخ بفسخ عقد اللاعب اليوم الخميس وأكمل المخالصة المالية معه، بمقر اتحاد كرة القدم السوداني وبحضور نائب رئيس الاتحاد السوداني ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين معتصم عبد السلام.

وأشرف على عملية المخالصة من جانب المريخ المسؤول عن فريق كرة القدم أسامة عبد الجليل، وبحضور اللاعب نفسه الذي وقع على المخالصة.

موقع كووورة