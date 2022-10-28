احذرها.. الكشف عن أبرز 4 مشروبات شهيرة الإفراط فيها يضر بكليتك ويسبب تلفها





تؤدي الكلى العديد من الوظائف المهمة، فهي تعمل على تصفية الدم وإزالة الفضلات عن طريق البول وإنتاج الهرمونات وتحقيق التوازن بين المعادن والحفاظ على توازن السوائل.

وعندما تعجز الكلى عن آداء وظائفها فإن ذلك يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم والفضلات في الدم.

ويساعد تجنب تناول بعض المشروبات في نظامك الغذائي، في تحسين وظائف الكلى ومنع المزيد من الضرر.

ووفقًا لما ورد في موقع “healthline”، فإن هذه المشروبات كالآتي:

المشروبات الغازية

بالإضافة إلى السعرات الحرارية والسكر الذين توفرهما المشروبات الغازية، فإنها تحتوي على كمية كبيرة من الفوسفور، لتحسين النكهة وإطالة العمر الافتراضي ومنع تغير اللون. يمتص جسمك هذا الفسفور المضاف بشكل كبير عن طريق الأمعاء، ويسبب ضررًا للكلى.

عصير البرتقال

يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على 473 مجم من البوتاسيوم، لذلك، بدلاً من عصير البرتقال، يمكن للمريض تناول العنب والتفاح وعصير التوت البري.

الكحول

يسبب الإفراط في استهلاك الكحول زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكلى. الحليب يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم، لذا يسبب الإفراط في استهلاكه إلى زيادة مستويات الكالسيوم في البول، وبالتالي الإصابة بحصوات الكلى.

المرصد