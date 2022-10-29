الدفاع المدني يحتوي حريقاً بـ”سوق ليبيا”





وقف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة على مجهودات الدفاع المدنى في السيطرة على حريق محول كهرباء سوق ليبيا.

وأشاد الوالى بشرطة الدفاع المدني التى تعاملت مع الحريق بإحترافية عالية واخمدت النيران قبل أن تمتد إلى المحلات التجارية وانقاذ التجار من خسائر فادحة.

واطمأن الوالى خلال الزيارة بحضور المدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبد الماجد على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها قوات الدفاع المدنى لعدم تكرار الحريق الذي أثبتت التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن الحمولة الزيادة .

من جهته قال المدير التنفيذى لمحلية أمبدة مستور أحمد عبد الماجد إن سلطات المحلية المختصة تحركت بصورة عاجلة إلى موقع الحريق مما ساهم فى إخماد النيران فى زمن وجيز والسيطرة عليه دون وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات وأشار إلى توجيهات صدرت لإدارة الكهرباء بالمحلية لإجراء الصيانة وتغيير الطبلونات المحروقة حتى لا يتأثر التجار من انقطاع التيار الكهربائي.

صحيفة الصيحة