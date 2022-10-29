السوباط يكشف حقيقة الاستقالة من رئاسة الهلال





نفى رئيس نادي الهلال هشام حسن السوباط، تقديم استقالته من رئاسة النادي، وأوضح أن وجوده خارج البلاد لا علاقة له بأي قضية بالداخل بعد أن قال كل الذي يمكن أن يقال عن قضيته بطرف نيابة إزالة التمكين.

ونقلت صفحة النادي أنه تم إجراء اتصال هاتفي مع السوباط من مقر إقامته بالإمارات، حيث قال: أسألوا مجلس إدارة النادي إن كانت لي استقالة بطرفهم أم لا، وأضاف: أعرف العمل المؤسسي وظللت أنادي به وأدعمه فكيف أتقدم باستقالة بعيداً عن إخوتي في المجلس الذين أكن لهم كامل الاحترام، وكذلك احترامي وتقديري للجمعية العمومية التي انتخبتني وجماهير الهلال التي ساندتني، فكيف أهرب كما يردد البعض وأنا قائد السفينة.

من جانبه، أكد أمين خزينة نادي الهلال الفريق ركن يحيى محمد خير، أن ما يثار عن استقالة هشام حسن السوباط، رئيس مجلس إدارة النادي من منصبه، شائعة مغرضة الهدف منها زعزعة استقرار نادي الهلال، داعياً الجماهير الهلالية للالتفاف حول مشروع الهلال لتحقيق آمال وتطلعات شعب الهلال.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة