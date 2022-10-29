شاب سوداني يقتل نسيبه لسبب تافه





أقدم شاب على قتل نسيبه طعنآ بالسكين بسبب خلاف بينهما حول هاتف صغير، وجرت الجريمة داخل سوق (القشة) ، على ضوء ذلك تم تبليغ الشرطة التى هرعت برفقة تيم مسرح الجريمة لمكان وقوع الحادثة وتحرزت الشرطة على مكان الجريمة وباشرت الإجراءات الفنية اللازمة وبموجب اورنيك جنائى أرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة واخذت الشرطة اداة الجريمة السكين كمعرروضات، وتم القبض على المتهم واقتيد الى قسم الشرطة ودون له بلاغ تحت المادة( 130)من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وتباشر الشرطة التحقيق مع المتهم لتقديم ملف الدعوى للمحكمة للشروع بآجراءات المحاكمة.

صحيفة الصيحة