وفاة حكم “محبوب” خلال مباراة بعد أن ارتطمت الكرة برأسه





شهدت إحدى المباريات المدرسية حدثا مأساويا بعد وفاة أحد الحكام في بريطانيا إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، فيما وصف بأنه “حادث غريب”.

ووفق صحيفة daily star البريطانية، فإن الحكم مايكل غرانت توفي في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها منذ عدة أيام.

وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، بشرق إنجلترا.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها بقوة من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

شهدت إحدى المباريات المدرسية حدثا مأساويا بعد وفاة أحد الحكام في بريطانيا إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، فيما وصف بأنه “حادث غريب”.

ووفق صحيفة daily star البريطانية، فإن الحكم مايكل غرانت توفي في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها منذ عدة أيام.

وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، بشرق إنجلترا.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها بقوة من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

ونشر الاتحاد المحلي في لينكولنشاير بيانا رسميا عبر فيه عن صدمته بوفاة الحكم، الذي كان يحظى باحترام كبير، كما قدم تعازيه إلى عائلته.

وجاء في البيان: “كان غرانت رجلا لطيفا، كان يدير من مباراتين إلى ثلاث مباريات أسبوعيا وبشكل منتظم، والابتسامة لا تفارق وجهه”.

وأضاف: “فقدت كرة القدم في لينكولنشاير حكما يحظى باحترام كبير، وهو يمارس وظيفته المحببة إلى قلبه، نرسل تعازينا إلى أسرة كرة القدم بأكملها، وإلى زوجته وابنته وحفيده وأصدقائه الكثيرين، مشاعرنا وأفكارنا معكم في هذا الوقت الحزين”.

بدورها أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بمقاطعة نورث ريدنغ، بيانا آخر، كتبت فيه: “نرسل تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه، ولكل عائلة كرة القدم في منطقة لينكولنشاير”.

وقدمت عدة أندية بريطانية محلية تعازيها لعائلة مايكل غرانت، الذي وصفته بأنه “حكم عريق ومحترم”.

كما أصدرت أندية أخرى، مثل سيلفورد تاون للناشئين، وسبيلدنغ يونايتد، وغريمسباي كورينثيانز، بيانات تعزية ورثاء للحكم.

وذكرت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتحاد المحلي في لينكولنشاير أعطى تعليماته بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات، يوم السبت 29 أكتوبر.

روسيا اليوم