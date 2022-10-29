سودانيون يقتلون سودانيين بعراك وسط القاهرة





شهد حي الأزبكية العريق، وسط العاصمة القاهرة، مشاجرة عنيفة بين عدد من المقيمين السودانيين انتهت بمقتل اثنين منهم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الخميس.

وفي التفاصيل أمرت النيابة العامة النيابة العامة بحبس ثلاثة سودانيين لاتهامهم بضرب اثنين من أبناء جلدتهم مما أدى إلى مقتلهما عن “سبق إصرار وترصد”، وذلك على إثر خلافات قَبَليَّة بينهم.

وأكدت النيابة العامة عدم صحة ما أُثير عن أن سبب المشاجرة هو تعرض المتخاصمين إلى فتاة والتحرش بها، بحسب ما ورد في موقع صيحفة المصري اليوم

وكانت المشاجرة وقعت داخل إحدى الكنائس، قبل أن تمتد إلى الخارج، مما أسفر عن مقتل الضحتيتين إثر طعنات أُصيبا بها.

وأكد 3 شهود سودانيين وقع المشاجرة التي استخدمت خلالها بعض الأسلحة البيضاء، في حين أقر المتهمون، وفقا لتحقيقات النيابة، بارتكاب جريمتهم مبررين فعلتهم بأنهم تعرضوا للسخرية من قبل أشخاص عدة، بينهما المجني عليهما.

وقال المتهمون إن الذين سخروا منهم منعوهم من دخول الكنيسة للمشاركة في إحد الاحتفالات من جراء خلافات قبلية، مما أدى إلى نشوب شجار عنيف بينهم.

وأعلنت النيابة أنها قررت إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد الانتهاء من التحقيقات.

صحيفة الصيحة