ميسي يتابع رحلة التألق التهديفي.. ونيمار يعيد لقطة من زمن زيدان





نجح فريق باريس سان جيرمان، السبت، في تفادي فخ منافسه تروا، في الأسبوع الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد الانتصار عليه بنتيجة 4ـ3، ليدعم مركزه الأول في الترتيب ويؤكد بدايته القوية.

وواجه الباريسي، على ملعبه “بارك دي برانس”، صعوبات غير متوقعة قبل أن يحقق الانتصار، حيث تقدم منافسه في النتيجة مرّتين، قبل أن يبدع نجوم الباريسي في قلب الطاولة على منافسهم والحصول على النقاط الثمينة.

واعتمد الباريسي على الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل كل لاعب منهم هدفاً، فيما برز ميسي ونيمار في صناعة هدف، ليثبت هذا الثلاثي أنه من أقوى خطوط الهجوم في العالم.

وكان ميسي مميزاً في المواجهة بفضل الهدف الذي سجله من تصويبة قوية، بعد أن كان تروا قد تقدم 2ـ1 في بداية الشوط الثاني، قبل أن يبرز لاحقاً بـ”أسيست” عالمي إلى نيمار، ووصل ميسي إلى التمريرة الحاسمة رقم 10 في هذا الموسم، الذي يعتبر مميزاً بكل المقاييس.

كما أظهر الساحر البرازيلي نيمار أنه مصر على تأكيد حضوره هذا الموسم، حيث كان وراء هدف الباريسي الأول بأسيست عالمي إلى الإسباني سولار، الذي عدل النتيجة مؤقتاً، كما برز نيمار في الشوط الثاني بلوحة فنية رائعة مكنت مبابي من الانفراد بالحارس، ولكن الفرنسي أضاع الفرصة، بعدما راوغ المدافعين بروليت على طريقة الفرنسي زين الدين زيدان، ومرر بعدها بذكاء لزميله.

وغاب التركيز عن مبابي في معظم أوقات اللقاء، وأضاع فرصة سهلة، ولكنه نجح في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء وبرز بدوره في لوحات فنية، حيث كان مستواه في الشوط الثاني أفضل من بداية اللقاء.

واستمتعت جماهير باريس سان جيرمان بعروض فريقها، خاصة أن تألق فريق تروا ومحاولته الحصول على نقطة التعادل جعلا المباراة مثيرة، حيث فرض بالدي نفسه بين النجوم، بعد أن سجّل ثنائية كادت أن تحدث أكبر المفاجآت في الدوري، خاصة أن فريقه خطف هدفاً عبر أنتي بالفرسا، في الدقيقة الـ88، أشعل نهاية المواجهة.

ميسي يُواصل التهديف في الأبطال ويضغط على رونالدو

ورغم التعديلات التي قام بها مدرب الباريسي على تشكيلة الفريق؛ فإن الباريسي أظهر أنه مستعد للدفاع عن لقبه بكل قوة، خاصة أن هذا الموسم شهد نتائج مثيرة بإمضاء فريق لانس وكذلك لوريون، ولكن عليه أن يستعيد قوته الدفاعية بعد قبول 3 أهداف.

العربيه نت