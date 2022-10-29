ميسي يلهم باريس سان جيرمان للفوز برباعية على تروا





أحرز ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا آخر ليقود انتفاضة باريس سان جيرمان والفوز 4-3 على ضيفه تروا اليوم السبت ليعزز حامل اللقب صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى خمس نقاط.

وصعق تروا الجماهير بملعب بارك دي برينس عندما هز ماما بالدي الشباك بتسديدة مباشرة بعد ثلاث دقائق من البداية.

لكن كارلوس سولير أدرك التعادل لباريس سان جيرمان بتمريرة من نيمار.

وأعاد بالدي التقدم للفريق الضيف بعد سبع دقائق من الشوط الثاني، وكاد أن يضيف هدفا ثالثا لكنه كان في موقف تسلل.

وصنع ميسي الفارق لباريس سان جيرمان، حيث سدد كرة قوية بعيدة المدى ليدرك التعادل وبعد ذلك بدقائق مرر كرة إلى نيمار ليهز الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من جاوتييه جالون حارس تروا على سولير.

وقلص تروا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة أنته بالافيرسا.

وصمد باريس سان جيرمان ليعزز تفوقه في الصدارة أمام لانس ثاني الترتيب.

وبقي تروا في المركز 11.

البيان