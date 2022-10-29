تشيلسي يواصل مسلسل نزيف النقاط بعد هزيمة مفاجئة!





أسقط فريق برايتون ضيفه تشيلسي (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، ومن ثم تلقت شباك تشيلسي هدفين بـ”نيران صديقة” سجلهما بالخطأ كل من لاعبيه روبن لوفتوس تشيك، وتريفوه تشالوباه في الدقيقتين (14 و42) على الترتيب، ومن ثم اختتم باسكال غروز رباعية برايتون عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

في حين سجل اللاعب الألماني كاي هافيرتز هدف الفريق اللندني اليتيم عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء التي جرت على ملعب “بالمير” في مدينة برايتون.

وحقق برايتون أول انتصار له في آخر 6 مباريات، 18 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب “البريمير ليغ” حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما واصل فريق تشيلسي مسلسل نزيف النقاط بتعرضه لهذه الهزيمة بعد تعادلين متتاليين، وتوقف رصيد 21 نقطة، ويشغل المركز الخامس في جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست هام يونايتد غدا الأحد.

العربيه نت