بالفيديو: ما طرق علاج سرطان الثدي ومتى يصل لمرحلة الـ لا علاج؟.. استشارية أورام تجيب





أوضحت د. نورة المانع استشاري جراحة أورام الثدي، أن استئصال الثدي لا يعني أن “سرطان الثدي” تطور، فهناك حالات في المرحلة “صفر” ونقوم بالاستئصال، وهذا على حسب تشعب المرض.

وقالت، عبر برنامج “mbc في أسبوع”: “عند اكتشاف سرطان الثدي في المراحل الأولى فنسبة الشفاء فوق الـ 90%، وأي مرأة فوق سن الـ 40 يجب أن تفحص بشكل سنوي عن طريق الماموجرام”.

وأضافت “الدكتورة نورة”: “الماموجرام آمن جدًا ونسبة الألم فيه طفيفة، وإذا أحست المرأة بكتلة في الثدي تتوجه للطبيب”، وتحدثت عن تجار الوهم، وقالت: “هم منتشرين بكثرة ومسوقين شطار، وهناك بعض المرضى يعتقدون أن الصيام هو العلاج الوحيد وبعد فترة يكتشفون أن المرض تفاقم”.

ما طرق علاج #سرطان_الثدي ومتى يصل لمرحلة الـ”لا علاج”؟

مزمز