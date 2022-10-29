مفاجأة سارة بشأن عودة لاعب الهلال إلى المنتخب السعودي





كشفت مصادر مُطلعة آخر مستجدات الحالة الصحية لظهير الهلال ومنتخب السعودية، ياسر الشهراني، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب ما ورد، فإن الشهراني وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وينتظر دخوله التدريبات اليوم “السبت”، بعد إنهاء برنامجه العلاجي في الرياض.

ويجري منتخب السعودية معسكره الإعدادي في مدينة أبوظبي، حتى العاشر من نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

واستهل منتخب السعودية مشواره في معسكر أبوظبي، بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، ثم التعادل مع ألبانيا بهدف لمثله، وسجل صالح الشهري هدفي الأخضر في المباراتين، فيما يستعد الأخضر لمواجهة الهندوراس، غدًا “الأحد”، في ثالث وديات الأخضر في أبوظبي.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة عضلية، أثناء مشاركته في مباراة السعودية والإكوادور، في سبتمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في مباراة ودية ضمن معسكر الأخضر في إسبانيا، تحضيرًا لمونديال قطر.

مزمز