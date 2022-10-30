وفاة خبيرة التجميل الشهيرة الإعلامية السودانية هديل المشرف





وفاة الإعلامية السودانية هديل المشرف، بعد معاناتها مع المرض، إثر إصابتها بجلطة في الرئة.

“هديل” سطع نجمها بقناة النيل الأزرق مطلع العام 2010 م كمقدمة لبرنامج يخص عالم التجميل قبل أن تتركها في تلك الفترة وتنضم إلى قناة (قوون)، التي شهدت طفرة كبيرة في مستواها كمقدمة برامج ومهنتها كخبيرة تجميل.

ونعت عوضية عذاب هديل المشرف قائلة :

نعي وفاة

بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي

وفاة الاعلامية الاستاذة / هديل المشرف

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها واهلًا خيرًا من أهلها وجيرانًا خيرًا من جيرانها وناسًا خيرًا من ناسها.

إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته.

صحيفة الصيحة