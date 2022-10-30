“الكاف” يبحث عن مستضيف لكأس الأمم الأفريقية 2025م





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إعادة فتح باب الترشح، للحصول على حقوق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها عام 2025م هذا وذكر “الكاف”، عبر موقعه الرسمي، أنه أرسل إخطاراً إلى الاتحادات الأعضاء، للتعبير عن اهتمامهم باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025م، بما في ذلك العملية التي سيتم اتباعها في اختيار الدولة المضيفة أو الدول المضيفة.وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الجدول الزمني لعملية تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 م سيكون خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وأوضح بيان “كاف” أن الموعد النهائي لإرسال جميع المستندات الخاصة بطلب الترشح للاتحادات الأعضاء التي أعلنت اهتمامها استضافة البطولة، سيكون يوم 16 ديسمبر المقبل، وتشمل اتفاقية الاستضافة، واتفاقية المدن المضيفة، والضمانات الحكومية.

صحيفة الصيحة