عرض لاستعارة كريستيانو رونالدو





يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البحث عن عرض مناسب من أجل مغادرة مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سبورتنج لشبونة سيقدم عرضا لضم رونالدو معارا حتى نهاية الموسم، مع تحمل الجزء الأكبر من راتب صاروخ ماديرا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد سيظل يدفع جزءا من راتب النجم البرتغالي.

وأوضحت أن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء بات مصدر إزعاج لمانشستر يونايتد، بسبب الأزمة الأخيرة التي افتعلها اللاعب بمغادرته مبكرا لملعب “أولد ترافورد” ورفضه المشاركة بديلا أمام توتنهام هوتسبير.

وذكرت “ميرور” أن القرار النهائي بشأن مصير رونالدو، سيكون في يد إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

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