“لا أحد يهتم”.. لاعب برشلونة ينفجر بعد إصابته أمام فالنسيا





كشف جول كوندي، مدافع برشلونة، عن استياءه من ازدحام جدول المباريات، وهو الأمر الذي يؤدي لكثرة إصابات اللاعبين.

وخلال مواجهة برشلونة وفالنسيا بالجولة 12 من الدوري الإسباني، تعرض كوندي لإصابة في الفخذ، ولم يتمكن من استكمال المواجهة، حاله حال إريك جارسيا شريكه في دفاع البلوجرانا.

واضطر تشافي هيرنانديز لسحب جارسيا قبل نهاية الشوط الأول بقليل والدفع بماركوس ألونسو، قبل أن يُشرك جيرارد بيكيه بدلا من كوندي في الشوط الثاني.

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وبحسب بيان أصدره نادي برشلونة، فإن الإسباني جارسيا لديه حمل زائد في رجله اليسرى، بينما يعاني الفرنسي كوندي من إجهاد في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر.

تصريحات غاضبة من لاعب برشلونة

كوندي بدا غاضبا للغاية بعد إصابته، بسبب ما اعتبره الدولي الفرنسي “تجاهلا للاعبين وقدراتهم البدنية في ظل توالي المباريات”.

وقال كوندي في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية عن إصابته: “لا شيء خطير، أعتقد أنه مجرد حمل زائد”.

واستدرك بقوله: “يجب على منظمي البطولات التفكير في اللاعبين بشكل أكبر قليلا، نحن نخوض بالفعل الكثير من المباريات”.

وأضاف: “في مثل هذه الجداول المزدحمة، نحن ننزلق إلى الأسفل في طريق مجنون، أرغب في المشاركة دائما، لكن يجب مراعاة وضعيتنا”

ما هي مدة غياب جارسيا وكوندي؟

لم يكشف نادي برشلونة عن الفترة التي سيغيبها الثنائي، مؤكدا في بيانه أن عودتهما إلى الملاعب ستعتمد على وتيرة تعافيهما.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية كشفت عن أن كل من جارسيا وكوندي سيغيبان عن مباراة برشلونة القادمة بشكل مبدئي.

ويستعد برشلونة للسفر في رحلة إلى التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن، يوم الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، التي ودعها البارسا من الجولة السابقة.

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ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع ألا يبتعد ثنائي برشلونة لفترة طويلة، وأن يتم تجهيزهما لخوض مباراة ألميريا في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

تشافي قد يستعيد كذلك كلا من المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي خلال مواجهة ألميريا.

العين الإخبارية