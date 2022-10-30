حمدي العبيدي يستحضر مهارة رونالدو بمقصية في تصفيات أفريقيا





شهدت مباراة المنتخب الأولمبي التونسي ومنتخب الكونغو، الأحد، ضمن مواجهات الإياب من الدور الثاني لتصفيات كأس أفريقيا للأمم التي ستدور في المغرب عام 2023، هدفاً مميزاً حمل توقيع المهاجم المتألق حمدي العبيدي، لكنه لم يكن كافياً للتأهل بعد أن انتهت المباراة بهدفين لهدف وحيد.

وجاء هدف العبيدي في الدقيقة العاشرة من المباراة، بعد توزيعة مميزة تلقاها حمدي العبيدي، مهاجم النادي الأفريقي، بضربة مقصية مميزة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي برع في تسجيل مثل هذه الأهداف، وأهمها هدفه مع ناديه السابق ريال مدريد في شباك يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وكان منتخب تونس الأولمبي قد تعرّض للخسارة في مواجهة الذهاب ضد منتخب الكونغو بهدف مقابل لا شيء، لذلك لم يكن الفوز كافياً من أجل التأهل إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات.

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يذكر أن البطولة الأفريقية للمنتخبات الأولمبية تسمح للمنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2024.

العربيه نت