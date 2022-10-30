ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا.. وحدث تاريخي في مسيرة كروس





تعثر فريق ريال مدريد في عقر داره أمام ضيفه جيرونا بتعادله معه (1-1) في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفريق الملكي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 70، وبعد عشر دقائق فقط أدرك المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني التعادل للضيوف من ضربة جزاء.

وشهدت نهاية المباراة التي جرت على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، حدثا تاريخيا بالنسبة للاعب خط الوسط الألماني توني كروس (32 عاما) بحصوله على أول بطاقة حمراء خلال مسيرته سواء مع ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ خلال 426 مباراة خاضها بقميصيهما، أو مع منتخب ألمانيا، وذلك وفقا لشبكة “ESPN” التلفزيونية الأمريكية.

أما فريق ريال مدريد فقد اكتفى بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 312 نقطة، ولكنه استعاد صدارة الدوري من برشلونة بفارق نقطة.

في حين، يشغل جيرونا المركز السادس عشر سلم ترتيب “الليغا” برصيد 10 نقاط.

العربيه نت